Michele Santoro non sarà ospite a Striscia la notizia questa sera per presentare il suo nuovo libro, Nient’altro che la verità.



Striscia ha già parlato del volume appena uscito (edito da Marsilio ) nella puntata di giovedì 29 aprile.



Ma se Santoro dovesse decidere di farsi di nuovo biondo, siamo pronti a prenderlo in considerazione come conduttore al posto di Michelle Hunziker.