Michelle Hunziker è di nuovo incinta? Molte riviste e siti di gossip non hanno dubbi: la bionda conduttrice sarebbe in attesa del quarto figlio. Ma sarà proprio vero? Per stabilire la verità, Michelle ha deciso di sottoporsi a un’ecografia. Questa sera in diretta a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) i risultati dell’esame.