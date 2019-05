Dopo l’inchiesta di Striscia la notizia sull’occupazione abusiva dell’ex area militare nel quartiere Baggio di Milano, alle 8.30 di questa mattina è scattato lo sgombero. Il Tg satirico di Antonio Ricci, nella puntata andata in onda il 29 gennaio (primo video sotto) e in un’altra del 28 febbraio (secondo video sotto) aveva documentato il degrado in cui vivevano decine di famiglie con bambini e la presenza di spacciatori di cocaina. Inoltre, sempre dentro la baraccopoli, le telecamere nascoste avevano ripreso due individui che proponevano all’attore di Striscia di andare a vivere in una di quelle case in cambio di 300/400 euro.

Secondo Ilgiorno.it, agenti di polizia, polizia locale e protezione civile stanno passando al setaccio l'enorme area in zona Baggio per individuare e mandare via gli abusivi che da mesi ci dormono all'interno: si tratterebbe soprattutto di famiglie rom e di giovani nordafricani. Al termine dell'intervento, deciso dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, l'area verrà messa in sicurezza.