Napoli, vigili urbani aggrediti: il degrado nelle strade della città

A pochi passi dalla Stazione Garibaldi a Napoli, cinque agenti della polizia municipale sono stati accerchiati e aggrediti da un gruppo di immigrati nigeriani.



Gli agenti, secondo quanto riportato da Il Mattino, stavano eseguendo il sequestro di merce a una signora di 30 anni di origine nigeriana che vendeva cibo etnico d’asporto senza autorizzazione.

Le urla di protesta della donna hanno attirato l'attenzione, facendo accorrere alcuni migranti che hanno iniziato a malmenare le forze dell’ordine. Dopo aver lanciato l’allarme, sono giunte in soccorso degli agenti altre pattuglie della polizia che hanno disperso la folla e riportato la calma.

La donna è stata fermata e accompagnata negli uffici della polizia locale dove, su disposizione del magistrato, è stata denunciata ma subito dopo rilasciata.



Sulla vicenda si è esposto anche il sindaco della città Partenopea, Gaetano Manfredi, esprimendo la massima solidarietà agli agenti della polizia municipale, aggiungendo che: “Da diverse settimane prosegue incessantemente il lavoro di controllo del territorio e di contrasto ad ogni forma di illegalità”.



L’inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete, si è spesso occupato di documentare mercati abusivi, vendita di contrabbando di qualsiasi tipo di prodotto e la presenza molto alta di immigrati che in alcuni spazi hanno il vero e proprio controllo delle strade napoletane.



In particolare, in un servizio andato in onda nel novembre del 2020, Abete aveva mostrato come a Napoli sia una vera e propria abitudine la ristorazione sul marciapiede. Moltissime, infatti, le donne che, provviste di passeggini pieni di cibo, offrivano caffè e prodotti alimentari, venduti rigorosamente senza autorizzazione, a prezzi stracciati.