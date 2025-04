Nato in Spagna per la prima volta il tapiro della Malesia

Non possiamo non parlarvi di una news attualissima che riguarda proprio il dolce animaletto munito di proboscide reso celebre da Striscia e dal nostro inviato Valerio Staffelli. Infatti, in Spagna, nel Bioparc Fuengirola, mamma Rawa ha dato alla luce un cucciolo di tapiro maltese. Vi mostriamo le immagini che immortalano questo bellissimo momento registrate dalle telecamere interne allo zoo sito nella provincia di Malaga.

La notizia ha dell’incredibile. È la prima volta che in Spagna nasce un esemplare di questa specie. Al mondo, negli ultimi 10 anni ne sono nati solo altri 25. I piccoli animaletti, tra le altre cose, sono in via di estinzione e, ad oggi, non superano quota 2500. Un successo per il parco, il cui scopo è proprio quello di operare e lavorare nell’ottica di conservazione e preservazione di specie a rischio provenienti dall’Asia e dall’Africa. Il Bioparc lancerà un sondaggio sui social media per dare un nome del cucciolo.

Noi di Striscia da anni utilizziamo l’immagine del Tapiro come pungolo per vip e potenti e quindi… w il neonato!