Questa sera la prima puntata della 28esima edizione di Striscia la Notizia - La voce dell'invadenza (Canale 5, ore 20.40) si preannuncia ricca di novità, satira e attualità. Il programma di Antonio Ricci, condotto eccezionalmente per due giorni da Maria De Filippi e Michelle Hunziker, prende il via con un servizio sull'edizione di Miss Italia conclusasi ieri, in cui Luca Abete e Moreno Morello svelano come si può, a pagamento, moltiplicare i voti su Internet per far vincere la fascia da Miss di una nota casa automobilistica (servizio). Si riaccendono anche i riflettori su MasterChef, il consolidato format di Sky è davvero un talent culinario o una fiction? Inoltre, due grandi debutti: il trasformista Dario Ballantini nei panni del Sindaco di Roma Ignazio Marino e l'esordio del nuovo inviato Eugenio il Genio (Giancarlo Macorano), con un servizio sulle disastrose conseguenze di una frana in provincia di Genova e i numerosi disagi provocati ai residenti.