Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Guido Gobino della Cioccolateria Artigianale Guido Gobino di Torino che spiega la ricetta della sua “Cioccolata calda con panna”, premiata tra le migliori al mondo dall’Academy of Chocolate di Londra.



Guido Gobino, torinese classe 1958, inizia a lavorare come ragioniere alla Italgas. Quando il padre, proprietario di una fabbrica di cioccolato, viene a mancare, decide di abbandonare il suo impiego e prende le redini dell’attività di famiglia. Nel 2007 apre la prima bottega nel centro storico di Torino, per approdare, qualche anno dopo, anche a Milano.



La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sul sito di Striscia la notizia