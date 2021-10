Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Lino Scarallo del ristorante di Palazzo Petrucci (Napoli). Scarallo propone la ricetta della “Lasagnetta di mozzarella di bufala e crudo di gamberi su salsa di cavolo broccolo”.



Napoletano classe 1973, dopo gli studi alberghieri e numerose esperienze all’estero, Scarallo, a soli 22 anni, diventa chef della Maschera di Avellino. Nel 2007 Edoardo Trotta, titolare di Palazzo Petrucci, lo chiama per trasformare il ristorante dell’antica dimora in una cucina gourmet. Esperimento riuscito, che nel 2009 porta il ristorante a ottenere la stella Michelin, confermata dopo il trasloco sul mare di Posillipo.



La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sul sito di Striscia la notizia