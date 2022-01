Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Paesi, paesaggi…”. Davide Rampello è a Varese Ligure, borgo medievale disposto intorno al Castello dei Fieschi.



Qui Alessandra e Monica seguono le orme del padre e realizzano gli stampi per i croxetti, tipica pasta all’uovo del territorio. Il nome di questo tipo di pasta deriva da “croce”, che era presente sulle antiche monete genovesi. Fabbricati con legni duri come faggio e frassino, gli stampi marchiano i croxetti con stemmi di famiglia e figure simboliche, per caratterizzare il cibo delle grandi occasioni.