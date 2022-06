Nella rubrica "Paesi, paesaggi" le pecore di Cappadocia

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Paesi, paesaggi…”. Davide Rampello si trova a Cappadocia, a sessantasette chilometri da L’Aquila, antico borgo di montagna immerso in una natura carsica.



Questo territorio fa da sfondo alla storia di Paolo, allevatore e casaro marsicano. Le sue pecore sono un incrocio rustico di esemplari francesi da carne e da latte. In questa magnifica fattoria piena di numerosi animali, si produce pecorino, primosale, ricotta e soprattutto il pregiatissimo gorgonzola di pecora.



Pastori e casari come Paolo sono beni culturali viventi, abitano la natura, fanno parte del paesaggio e custodiscono l’anima del territorio. Questa è l’Italia della qualità.