«Con lei c’è una sola cosa da fare. La prendi. La metti a novanta appoggiata a un tavolo. Poi prendi Lolita di Nabokov. Strappi le pagine. Gliele infili una per una nel c**o. Dopo un po’, per osmosi, qualcosa assimila per forza». Questa frase sessista e volgarissima indirizzata contro la collega appena maggiorenne Melissa Panarello l’ha pronunciata anni fa lo scrittore barese Nicola Lagioia, direttore del Salone del Libro, da oggi fino a lunedì a Torino.



Dopo aver visto il servizio realizzato dall’inviata Rajae, gli spettatori di Striscia hanno risposto al sondaggio che si è chiuso oggi pomeriggio: “Secondo voi, dopo le sue dichiarazioni sessiste, il direttore del Salone del Libro, Nicola Lagioia, dovrebbe dimettersi?”. Ma se ieri l’81% dei telespettatori aveva risposto “sì, dovrebbe dimettersi”, oggi il risultato è sceso al 65%. Forse sono cresciuti i seguaci dell’innovativo metodo d’apprendimento per osmosi teorizzato da Nicola Lagioia.



Il risultato aggiornato e finale verrà svelato nella puntata di stasera.