Pochi minuti fa, tramite i suoi social, Barbara d’Urso ha ufficializzato i nomi dei primi tre protagonisti del suo serale: Al Bano e Loredana, insieme ai figli, Heather Parisi e Thomas Markie Junior, il fratello della principessa Meghan che lei non vuole più vedere.



Nell’ultima settimana si è vociferato molto sull’ultimo programma della D’Urso e soprattutto si è parlato della possibile presenza di Fabrizio Corona.



Dopo il suo intervento la settimana scorsa durante l’Isola dei Famosi era sembrato però poco opportuno il ritorno in televisione del re dei paparazzi, ma a rompere il riserbo è stata però la stessa conduttrice, alla diretta domanda ha risposto "La risposta è sì, al momento dovrebbe essere presente".



"E' stato un parto difficilissimo e lunghissimo - ha spiegato poi Barbara - questo è un prodotto di parola, un genere che spesso impiega tempo per conquistare il pubblico. Anche Fazio ha avuto bisogno del suo, spero di riuscirci raccontando storie e ascoltandole, facendo compagnia ai telespettatori la sera come già faccio il pomeriggio".



Come accoglierà il pubblico questa scelta?