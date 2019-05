Non solo Achille Lauro, i video delle liti dei rapper con fan e haters

Achille Lauro e le liti con i fan in discoteca? A quanto pare è una cosa che succede di frequente nell’ambito dei concerti rap.

Basta fare un giro in rete per trovare testimonianza di situazioni analoghe. Anche un grande nome come Fabri Fibra ha ceduto alla provocazione, come mostra questo video risalente al 2011 in cui il rapper perde la pazienza con un ragazzo presente a un suo concerto che continuava a insultarlo.