Il video del consigliere comunale di Milano Gianluca Corrado, che si è accidentalmente ripreso in bagno mentre si preparava a farsi una doccia durante una riunione in streaming, ha già fatto il giro del web.



L'ex candidato sindaco del Movimento 5 Stelle ha deciso di partecipare al meeting per discutere dell'adozione del "Piano Aria e Clima", il progetto che ha l'obiettivo di ridurre l'inquinamento nei prossimi anni, direttamente dalla sua toilet.



Nel video, che è già stato diffuso su YouTube, si vede come Corrado sia già nudo e pronto a infilarsi sotto la doccia, mentre i suoi colleghi proseguono a parlare come se niente fosse.





Il consigliere ha spiegato così l'incredibile gaffe al Corriere della Sera: "Ero appena tornato dal tribunale, ma volevo seguire l’assessore Granelli e il dibattito tra i miei colleghi. Mi sono collegato per ascoltare, ma dovevo cambiarmi con una certa urgenza perché da lì a poco avevo altri appuntamenti in agenda. Pensavo di aver spento il video e invece sono stato tradito dalla tecnologia".