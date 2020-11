Con il nuovo Dpcm che ha imposto ai cittadini delle zone rosse e arancioni il divieto di spostarsi dai propri comuni o dalle proprie regioni se non per gli ormai noti comprovati motivi di lavoro, salute o necessità, in molti si sono ritrovati impossibilitati a prendere voli già prenotati in precedenza. Ma al momento di contattare Ryanair per ottenere il rimborso - o perlomeno il voucher - del biglietto non utilizzato, tante persone si sono trovate di fronte un muro.



Le segnalazioni dei consumatori

I viaggiatori hanno diritto al rimborso?

In redazione, infatti, ci sono arrivate diverse segnalazioni da parte di clienti che, in ottemperanza all'ultimo decreto, non hanno potuto (o non potranno) prendere l'aereo e che non hanno ottenuto alcuna risposta dalla compagnia irlandese.Basta poi fare un giro sulla pagina Facebook di Ryanair per notare come ogni post sia preso d'assalto da decine di commenti di utenti confusi dalle nuove disposizioni e che, però, non ottengono chiarimenti. Anzi, leggendo alcune testimonianze, pare che gli stessi operatori del customare service diano versioni discordanti.I cittadini che si trovano in zone rosse o arancioni hanno diritto al rimborso?. Come ha sottolineato anche Federconsumatori: "È logico applicare la rimborsabilità già adottata per i titoli di viaggio durante il lockdown anche a quelli previsti per le prossime settimane", si legge sul sito dell'associazione , che aggiunge: "La condotta della compagnia aerea lede il diritto degli utenti a ricevere il rimborso" . Per questo è stata inviata "una segnalazione all’Enac e all’Antitrust chiedendo di bloccare tale condotta".Netta la posizione anche dell'Unione Nazionale Consumatori: ecco il parere del presidente Massimiliano Dona.