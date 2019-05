C’è gente che non perde mai l'occasione per tacere. Mi riferisco a tutti quei leoni della tastiera che, dopo la presentazione delle nuove veline di Striscia la notizia, hanno fatto una gara di razzismo. Come saprete, una delle due, la mora, è l'italiana Shaila Gatta, mentre l'altra è Mikaela Neaze Silva: ed è proprio lei che è finita nel mirino di questa gente. La sua colpa? Non ha la pelle bianca ed è nata a Mosca da padre angolano e madre afgana. Io ho visto la fotografia della mora e della bionda e vi garantisco che sono tutte e due molto belle. Mi sembra assurdo che nel 2017 ci sia ancora qualcuno che discuta la bellezza o la bravura di una persona per il colore della pelle. Conosco bianchi che sono davvero imbecilli. E magari saranno state persone di questo tipo a scrivere commenti contro Mikaela. Tra l'altro Antonio Ricci ha fatto benissimo a sceglierla. A questo punto mi chiedo quando la finiremo con queste scemenze, con atteggiamenti che, a mio modo di vedere, sono esecrabili. Dovremmo imparare a capire che il giallo, il nero, il bianco sono solo colori, non hanno proprio niente a che vedere con l'intelligenza e la sensibilità dei detentori di quel colore. A questo proposito, suggerisco di avviare un'iniziativa sociopedagogica per cominciare da subito, nelle scuole, a insegnare ai ragazzi che il colore della pelle non è una diversità, anzi è un privilegio. E mi riferisco ai gialli e neri. Mi rendo conto che molti, leggendo, non saranno d'accordo. Pazienza, imparino a ragionare e forse raccoglieranno qualche risultato. Ho, poi, un altro suggerimento per chi si nasconde dietro lo schermo del proprio telefono e passa il tempo a offendere e insultare gli altri: leggete, informatevi, apritevi al mondo che vi circonda e imparate a usare il cervello. Potreste scoprire che la realtà vale la pena viverla senza pregiudizi. Vi renderete conto che è migliore di come la immaginavate.

(Nuovo TV/Maurizio Costanzo, 26 settembre 2017)