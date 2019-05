Oggi - Sei ricco e famoso? Ricci, sinceramente, se ne infischia

BRUNO VESPA? «HA UNA NATURA MUTANTE, GLI SI SPOSTANO ANCHE I NEI». FABIO FAZIO? «NON FA DOMANDE, MA FRULLATI». PAOLO BONOLIS? «È PIÙ SPIETATO DI DONATO BILANCIA». IL GURU DELLA SATIRA DICE LA SUA SUI VIP ITALIANI. E NON HA PAURA DI PARLARE CHIARO



«Io nasco per rompere le catarsi… soprattutto quelle altrui». Se questa era la sua missione della vita, bisogna dire che il “rompi catarsi” Antonio Ricci l'ha portata a termine brillantemente. Non solo con la sua creatura, Striscia la notizia, da trent'anni la trasmissione pia vista della tv italiana, ma soprattutto con il suo secondo e (per ora) ultimo libro: Me Tapiro (Mondadori). Già: diciamo che non l'ha scritto per farsi degli amici. A parte Fiorello («Sa fare di tutto, con leggerezza, senza dover dimostrare nulla»), Michelle Hunziker e pochi altri, nelle 242 pagine del libro Ricci ne ha per tutti, senza distinzioni di età, sesso o religione. Basta che siano potenti e/o ricchi e famosi. E così il volume diventa una straordinaria miniera di storie, aneddoti, retroscena e giudizi acuminati, appena addolciti dalle armi dell'ironia e del sarcasmo. A cominciare dal suo datore di lavoro, Silvio Berlusconi: «È femmineo. Vuole piacere a tutti e cura il suo aspetto come una soubrette, si trucca, si mette i tacchi, i capelli finti. Fosse vissuto nel Settecento non avrebbe dato nell'occhio». E ancora: «Penso che il suo nuovo look orientale e gli occhi da pechinese siano un'abile operazione di marketing per attirare investitori». Sull'altra sponda politica, ne ha per Laura Boldrini, proprio adesso che si parla di lei come di una possibile leader della sinistra-sinistra: «Fa paura perché può dire cose teoricamente condivisibili, ma lo fa in maniera agghiacciante. Usa un tono così supponente che ti viene voglia di darle torto, anche se ha ragione».



LERNER L'ANTIPATICO

E più avanti, parlando di Gad Lerner (un altro dei bersagli preferiti): «È stato accusato di essere stato chiamato da Laura Boldrini come consulente di immagine. Uno strano esperimento omeopatico. Curare l'antipatia con un'antipatia più grande. Se la cura c'è stata, non ha funzionato». I colleghi della tv non vengono risparmiati. Qualche esempio? Bruno Vespa ha una «natura malvagia e mutante. I nei che ha sul volto si spostano. Se li rimescola come fossero dadi. L’uomo più pralinato d'Italia resta uno dei grandi misteri italiani».



LA PESANTEZZA DI NANNI

Fabio Fazio? «Non fa domande, ma frullati di purè». Paolo Bonolis? È più spietato di Donato Bilancia. Non piange, gli sudano gli occhi». Un'icona del cinema come Nanni Moretti viene sistemata così: «È un artista a tutto tondo, per le sue opere in massello e agglomerato oltre che al Salone del Cinema dovrebbe essere onorato al Salone del Mobile». Mentre del celebrato Walter Siti scrive: «Lo conoscevo come scrittore, non come coiffeur».

In tutto il libro si percepisce questo retrogusto amarognolo, che sa di sberleffo e presa in giro, di “rompicatarsi”, appunto. Del resto, di se stesso Ricci dice: «Cazzeggiare è un'attività della quale mi ritengo un professionista». Diventa più serio quando parla della tv e di chi ci va. Lui non compare quasi mai in video: «Mi mostro poco perché cerco di non essere un mostro. Sono profondamente convinto che l'esposizione ai raggi della tv snaturi le tue sembianze. Se non sei un mostro non esisti. Devi essere un carattere. Non puoi giocare sui grigi». E più avanti: «Se appari, hai più strade aperte, sei riconosciuto e agevolato, non vivi la vita degli altri, ovunque vai sei accolto come un principino, coccolato, viziato. La televisione è vendita. Chi va lì si vende. E chi si vende si prostituisce». Vabbè, c'è da dire però che il cattivissimo Ricci ne ha anche per se stesso. Racconta per esempio, con non celata soddisfazione, che un importante dirigente della Rai disse di lui e dell'amico storico Beppe Grillo: «Nella mia vita non ho mai conosciuto due cialtroni più grandi». Principe degli scherzi atroci, Ricci era capace di controfirmare un finto contratto «per esteso con il nome di Antonello Cuccureddu» (ex calciatore della Juventus), o di proporre seriamente a Mediaset un nuovo programma chiamato Rutti senza frontiere.



«SONO UN KAMIKAZE»

Cercando nel libro alcune auto-definizioni, ecco cosa viene fuori: «Sono ghiotto di sacrilegi», «Non mi dispiacerebbe reincarnarmi in una piattola, perché sono giù abituato a stare sui coglioni», «Avvelenatore di pozzi per me è una somma onorificenza», «Invecchiando mi si è accentuata la tendenza-kamikaze», «Sono sempre stato un intollerabile strafottente», e così via. D'altra parte, per non farsi mancare niente ecco come descrive il gruppo di Striscia: «È una comunità di recupero. Gente con lo sturacessi in testa, tapirofori, abitanti di rossi pupazzi pieni di acari, mitomani emuli di San Francesco, travestiti, acrobati ciclisti, ex attori porno soft, peppie pentite e non…». E se ci fossero ancora dubbi sulla sua attitudine dissacratoria, basta la sua risposta alla domanda sul più brutto libro che ha letto di recente: «Questo, quando uscirà». E finalmente questa è una bugia. Forse l'unica.



(Oggi/Umberto Brindani, 16 novembre 2017)