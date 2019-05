Ieri sera, sabato 4 febbraio, Ezio Greggio e Michelle Hunziker hanno condotto la loro ultima puntata della 29ª edizione di Striscia la notizia che è risultato il programma più visto dell’access prime time totalizzando, nel periodo di sovrapposizione (dalle 20.44 alle 21.06), 4.214.000 telespettatori e il 17.99% di share, contro i 3.699.000 telespettatori e il 15.79% di share del competitor Rai. In ascolto medio, la puntata di ieri ha conquistato 4.210.000 telespettatori e il 17.97% di share. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il tg satirico di Antonio Ricci ha ottenuto il 19.37% di share. Alle 21:05, lo storico varietà campione d’ascolti ha raggiunto picchi di oltre 4 milioni e mezzo di telespettatori (4.712.209 telespettatori), pari al 19.69% di share e al 21.84% di share sul target 15-64 anni.

La staffetta di conduttori si chiude, ancora una volta, con un grande risultato: il 30 gennaio scorso Striscia ha siglato infatti il record stagionale del programma, con 6 milioni e mezzo di telespettatori (6.373.000 il dato preciso) e il 22.82% di share, con un picco record di oltre 8 milioni e mezzo di telespettatori (8.688.095 nello specifico).



Ecco il bilancio stagionale dei due conduttori



Ezio Greggio: «È stata una stagione straordinaria! Ora sono pronto per tornare al mio Festival del Cinema di Montecarlo, che è giunto alla 14ª edizione e quest’anno avrà dei nomi straordinari. Sono entusiasta perché Striscia è casa mia, qui ho tanti parenti e tanti amici. Abbiamo fatto dei risultati incredibili. Se pensiamo che, dopo 29 anni, siamo spessissimo la trasmissione più vista della giornata, è davvero una bella soddisfazione. Dedico questo grande risultato a tutto il pubblico, soprattutto quelli colpiti dal terremoto o che comunque versano in difficoltà. A loro vanno la mia solidarietà, un grande abbraccio e la promessa di stare loro vicini con Striscia, per far sì che non vengano dimenticati. Viva Striscia!».



Michelle Hunziker: «Quest'anno è stato particolarmente stimolante. Anche in un periodo di difficoltà per tutti, il pubblico premia sempre il team di Striscia ed è stupendo farne parte».



Domani, lunedì 6 febbraio, arriverà l’ultima coppia di conduttori di questa 29ª edizione di Striscia: dietro il bancone, per la tredicesima volta, torneranno Ficarra e Picone. Il duo comico, approdato al Tg satirico di Antonio Ricci nella stagione 2004-05, resterà al timone di Striscia la notizia fino all’ultima puntata del 10 giugno.