Ottimi ascolti per l'esordio Greggio-Toffanin

Ottimi ascolti per Striscia la notizia, che ieri, lunedì 21 febbraio 2022, è stato visto da 4.714.000 telespettatori e il 18.42% di share.



Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, l’esordio alla conduzione della coppia formata da Ezio Greggio e Silvia Toffanin ha ottenuto il 20.31% di share, risultando il programma più visto dell’access prime-time.



Alle 21:37, il Tg satirico di Antonio Ricci ha raggiunto un picco di 5.714.000 telespettatori, pari al 22.87% di share individui e al 24.88% di share sul target 15-64 anni.



Giancarlo Scheri, direttore di rete: «Grande risultato per Striscia la notizia: la coppia formata dal recordman del tg satirico Ezio Greggio e dalla novità assoluta Silvia Toffanin è molto piaciuta al pubblico di Canale 5. È l’ennesima conferma del fiuto e della genialità autoriale di Antonio Ricci. E una grande soddisfazione per l’ammiraglia Mediaset, che si congratula con tutto il team: una squadra unica, che tutti ci invidiano».