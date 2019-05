Ottimi ascolti per Striscia la notizia che ieri, martedì 23 maggio, è stato il programma più visto dell’intera giornata con 4.771.000 telespettatori e il 19.78% di share. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il Tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ficarra e Picone ha ottenuto il 21.76% di share. Alle 21.35, lo storico varietà campione d’ascolti ha raggiunto picchi di 6 milioni di telespettatori (5.950.969 telespettatori), alle 21.27, durante il servizio sulla “gentilezza” di Flavio Insinna, picchi del 23.63% di share e del 25.48% di share sul target 15-64 anni. Successo anche sui social: per tutta la serata di ieri l’hashtag #striscialanotizia è stato trending topic su Twitter.