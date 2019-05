Ottimi ascolti per Striscia la notizia che ieri, sabato 31 marzo, è stato il programma più visto dell’access prime time con 4.095.000 telespettatori e il 17.53% di share. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il Tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ficarra e Picone ha ottenuto il 19.49% di share. Alle 21.14, lo storico varietà campione d’ascolti ha raggiunto picchi di oltre 4 milioni e mezzo di telespettatori (4.728.545), pari al 19.93% di share e al 22.39% di share sul target 15-64 anni. Nel periodo di sovrapposizione con Ballando…tutti in pista (dalle 20.47 alle 21.17), Striscia la notizia ha totalizzato 4.107.978 telespettatori e il 17.58% di share (19.54% di share commerciale), contro i 3.775.924 telespettatori e il 16.16% (10.85% di share commerciale) del programma di Raiuno.