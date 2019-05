Nuove scoperte sullo stabile di via Savagnone a Palermo, dove pochi giorni fa è stata aggredita Stefania Petyx e la sua troupe durante un’inchiesta sulle famiglie che lo occupavano abusivamente. Per quell’edificio, e uno di fronte, un tempo sede di uffici pubblici, il comune di Palermo paga 450 mila euro l’anno di affitto ai proprietari: quasi 40 mila euro al mese a carico della collettività.



Oggi, dopo l’inchiesta di Striscia la notizia, le forze dell'ordine si sono presentate in massa per sgomberare l’immobile, da cui sono stati allontanati anche i due aggressori della troupe del Tg satirico e la signora che viveva con loro. Le immagini dello sgombero questa sera a Striscia. In onda stasera su Canale 5 alle ore 20.35.