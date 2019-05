Ottimi ascolti per Paperissima Sprint che ieri, mercoledì 9 settembre, è risultato il programma più visto della giornata con un ascolto medio di 4.836.000 telespettatori e il 19.33% di share, segnando il suo record stagionale. Alle 21:26, il varietà dell'estate di Canale 5 ha raggiunto picchi che sfiorano i 6 milioni e mezzo di telespettatori (6.435.063 spettatori), pari al 25.11% di share (27.40% di share commerciale), battendo il competitor di Rai 1 Affari tuoi che ha appena inaugurato la nuova stagione.

Il programma ideato da Antonio Ricci, condotto da Vittorio Brumotti, Valeria Graci e Alessia Reato insieme al Gabibbo, è in onda ogni giorno e per tutta l'estate dall'Expo di Milano con gag inedite, attualità, filmati di papere provenienti da tutto il mondo, gaffe ed errori tv.