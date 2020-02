Continua lo scontro tra Antonella Elia E Patrick Pugliese al GF Vip.



I concorrenti della casa hanno cominciato a prendere posizione in merito alla questione scoppiata tra i due pochi giorni fa. Durante la puntata di ieri, Alfonso Signorini ha cercato di fare luce sul litigio mostrando la clip del presunto spintone che Patrick avrebbe dato ad Antonella in cui è parso evidente che la situazione non fosse così grave.



La showgirl ha continuato, però, a dichiararsi vittima di bullismo e ad alzare i toni. Indignato per l’atteggiamento della concorrente, l’ex inviato di Striscia ha risposto definendola “furba, machiavellica e diabolica”.



La situazione tra i due nella casa ha creato un vero e proprio scompiglio. Antonella Elia, però, non è l’unica ad aver messo in atto una strategia. Patrick, infatti, come è stato raccontato in puntata, aveva iniziato già da qualche giorno a infastidire la concorrente con scherzi e frecciatine, cui la soubrette aveva reagito piangendo per lo sfinimento.



Benché in puntata Signorini abbia cercato di chiarire i dissapori tra i due concorrenti, Antonella ha continuato a sostenere la propria versione, mettendosi contro tutti. Ed è a questo punto che si sono toccate vette altissime di trash, con Pugliese che le gridava ripetutamente – alla Sgarbi maniera: “Taci crotalo”, paragonandola, in questo modo, al serpente velenoso.