Perché tutti vogliono Francesca De André fuori dal Grande Fratello?

Molti telespettatori stanno scrivendo sul web per chiedere che Francesca De André venga eliminata dal Grande Fratello.



La figlia di Cristiano De André è nota per frequentare i salotti televisivi raccontando il suo difficile rapporto con il padre che recentemente l’ha pure diffidata dal parlare di lui.



Se nelle prime settimane di permanenza nella casa sembrava molto turbata da questa limitazione che non le permetteva di farsi conoscere a pieno dagli altri inquilini, ora sembra decisamente a suo agio e ha sfoggiato un carattere piuttosto peperino.



Dopo la lite con Guendalina Canessa e la successiva tregua tra le due, ora Francesca sembra avercela con Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli.



“Due sberle le darei. Ringraziasse che siamo qui dentro, sennò mi girerei e le darei quattro ceffoni messi bene proprio. Così imparerebbe a rispondere” - sembra aver detto la De André.



Secondo alcuni utenti di Twitter Mila avrebbe rubato sigarette, trucchi e vestiti alla compagna d’avventura, mentre a parere di altri Francesca si sarebbe dimostrata eccessivamente aggressiva, c’è addirittura chi la taccia di bullismo.



Una delle migliori amiche della Suarez è intervenuta su Instagram, “Dato che Mila è impossibilitata a difendersi per vie legali perché rinchiusa all’interno della casa del Grande Fratello, per conto suo agirò io per vie legali. Lo farò per tutelarla per quello che sta subendo all’interno della casa del Grande Fratello.”