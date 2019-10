Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) nuovo appuntamento con il critico d’arte Philippe Daverio e la rubrica “MUAGG-Il museo aggratis”.



L’inviato del tg satirico di Antonio Ricci è al Duomo di Milano, uno dei rari monumenti al mondo che permette di osservare gratuitamente un’infinita quantità di statue.



Dall’inizio dei lavori a fine 1300 al completamento nel 1932, la cattedrale milanese offre sei secoli di sculture di ogni tipo.



Uno degli elementi più curiosi è probabilmente rappresentato dalle due statue poste ai lati del balcone dedicato a Mariae Nascenti: installate nel 1810, quella a destra raffigura l’Antica alleanza, quella delle tavole di Mosè, mentre quella a sinistra la Nuova alleanza, quella della Croce.



L’inviato di Striscia rivela: «Saranno da spunto per uno sculture alsaziano, Bartholdi, che cinquant’anni dopo, incaricato di costruire un grande monumento da posizionare nel canale di Suez, sommerà le due figure creandone una sola: la statua della Libertà. A Suez non arriverà mai, perché c’è la guerra. Venne quindi donata dalla Francia agli Stati Uniti nel centenario dell’indipendenza americana e posizionata nel porto di New York, diventandone il simbolo».



In attesa di vederlo all'opera questa sera, ecco il suo servizio della scorsa settimana, dedicato a Roma.