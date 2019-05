Questa sera, lunedì 11 febbraio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Pinuccio si occupa di nuove “coincidenze” che legano la F&P di Salzano alla Rai.

L’inviato ha scoperto che «In Rai ci sono molti programmi di live musicali marchiati F&P (Laura&Paola, Pino è, Arenà-Renato Zero si racconta, Il Volo-Un’avventura straordinaria, Wind Music Awards, Panariello sotto l’albero, Il Volo, Voci di Natale- Libano 2018) e in questi programmi ruotano sempre gli stessi artisti dell’agenzia di Salzano, artisti che abbiamo visto anche quest’anno a Sanremo. Tra questi programmi c’è anche Arena al centro, il concerto di Claudio Baglioni trasmesso da Rai 1 e prodotto da Bag srl e F&P, che sono, poi, le due società scritte nel contratto tra Baglioni e la Rai per le quali il conflitto di interessi non esisteva».

Altra “coincidenza”: «Il corpo di ballo di Arena al centro è quello che poi ha ballato anche al Festival».

Pinuccio aggiunge: «Abbiamo, inoltre, scoperto che tra gli autori di questo programma ci sono delle persone che erano nella commissione musicale di Sanremo, la stessa commissione che avrebbe dovuto valutare i cantanti che dovevano entrare in gara: Duccio Forzano e Massimo Martelli. Oltre a loro, nella commissione di Sanremo, c’è anche Massimo Giuliano, che lavorava alla Warner Music Italy quando questa società fece un accordo con la Friends & Partners. In questa commissione c’era anche un elemento Rai: Claudio Fasulo, che oltre ad essere vice direttore di Rai 1, è anche responsabile dell’intrattenimento e degli eventi per la Rai». «E indovinate chi gestisce da un punto di vista amministrativo la commissione della Rai? – conclude Pinuccio - Proprio Fasulo. Sembra, quindi, che questa contiguità ci sia anche alla Rai».