Le Sardine sbarcano ad Amici di Maria De Filippi ed è subito polemica. Subito dopo l’annuncio della partecipazione del movimento fondato da Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli al serale del talent di Canale 5 in rete si è sollevato un gran polverone, tra favorevoli e contrari.



Prevedendo le inevitabili polemiche, era stata la stessa Maria De Filippi a motivare già in conferenza stampa le motivazioni alla base del suo invito. Le Sardine, infatti, come altri nelle successive puntate, sono chiamate a portare un messaggio positivo ai ragazzi e terranno un discorso sull’odio.



“Sul loro intervento non vi dico nulla, perché mi hanno chiesto di consentire che si scoprisse in diretta – ha detto la conduttrice - Non sono un partito, nascono come movimento spontaneo e li ho invitati per questo. Ho visto che hanno sempre fatto delle scelte sulle trasmissioni cui partecipare, perciò per me è importante che abbiano detto sì. Non penso di aver dato una connotazione politica invitandoli, se mi chiedete se inviterei Salvini direi di no, perché lui rappresenta un partito politico e quindi per me è diverso. Se ci fosse qualcuno che vota lega, ma che ha un messaggio di valore o di speranza che riguardi i ragazzi allora sì, ma in questo caso significherebbe sposare quella connotazione politica ben specifica e non vorrei farlo”.



Oggi è stato lo stesso Mattia Santori a intervenire con un videomessaggio in cui ha ammesso che alcune Sardine si sono dette contrarie all’intervento ad Amici e hanno manifestato il proprio dissenso, ma “come si fa a prendere una posizione così netta su una scelta di questo genere prima ancora di sapere qual è il contenuto che sarà presentato? Si può dire che di base non si è d’accordo, ma aspettare di vedere quale sarà il messaggio. Addirittura uscire con comunicati ufficiali distaccandosi da questa scelta senza sapere cosa succederà mi sembra un po’ paradossale”.