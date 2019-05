Precisazione sul servizio 'Segnalati da Voi' del 14 dicembre 2015

Il 14 dicembre scorso, nell’ormai famosa serie degli “errori visti da voi”, Striscia La Notizia ha mostrato come, in uno spazio riservato a notizie sul traffico realizzato da RAI - CCISS e andato in onda su RAI 1, fossero apparsi dati vecchi di quasi due mesi e già andati in onda. Il Centro di Coordinamento Informazioni per la Sicurezza Stradale (CCISS) ci tiene a precisare di non avere nessuna responsabilità sulla messa in onda dei comunicati radiotelevisivi. In realtà Striscia aveva solo preso simpaticamente a prestito il celeberrimo slogan “viaggiare informati”. E infatti ora il CCISS ci informa che, loro, i dati li avevano mandati giusti: è stata la Rai a fare confusione!

