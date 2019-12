Lo scorso 11 dicembre è andato in onda un servizio di Pinuccio in cui ci occupavamo dei fondi che la tv pubblica destina ai mezzi di trasporto utilizzati da dipendenti e collaboratori.



A tal proposito, il Sig. Rocco Saturnini, responsabile della struttura che opera in Rai, precisa che la tariffa di euro 150,00 più iva è da riferirsi alla messa a disposizione di un veicolo per 8 ore e non per singola tratta, come riferito nel servizio (che vi riproponiamo qui sotto).