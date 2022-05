Quanto conta l'Europa? Enrico Lucci lo chiede ai politici (e non solo)

Quanto conta l’Europa? Ed è vero che, come dicono i maligni, è al servizio degli Stati Uniti? Enrico Lucci lo ha chiesto agli ospiti presenti alla Festa dell’Europa che si è celebrata ieri a Roma. «Il problema dell’Europa è che non ha un peso politico autonomo», sostiene Dino Giarrusso dei 5 Stelle. Più diplomatico il commento del sindaco di Roma Roberto Gualtieri: «L’Europa ha le sue alleanze internazionali». Mentre il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, dice: «Credo che l’Europa abbia una sua identità che sta maturando sempre di più». E l’ambasciatore francese in Italia Christian Masset aggiunge: «L’Europa è sovrana. Più padrona del suo destino».



L’inviato del tg satirico di Antonio Ricci intercetta anche il leader della Lega Matteo Salvini e, riguardo all’incontro tra il premier Mario Draghi e il presidente Usa Joe Biden, gli dice: «Per fortuna che c’è stato il mojito del Papeete, sennò toccava a te pijà le pizze da Biden».



Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.