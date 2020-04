La quarantena è difficile da affrontare per tutti, ma diventa più sopportabile se ci si concede un po' di dolcezza. Per questo Claudio Lauretta ha deciso di mostrarci una ricetta che gli sta molto a cuore, quella dei canestrelli al vino bianco . Per preparare questi biscotti il nostro performer si è fatto aiutare da alcuni dei suoi personaggi più riusciti.



Intanto, prendete nota degli ingredienti:



- 500 gr di farina

- un bicchiere di zucchero di canna

- un bicchiere di olio evo

- un bicchiere di vino bianco

- una bustina di lievito vanigliato

- un pizzico di sale



Preparazione:



Versate in una ciotola la farina setacciata, aggiungere lo zucchero, l'olio e il vino, il lievito e il pizzico di sale (in quest'ordine). Girare gli ingredienti fino a ottenere un impasto amalgamato.



Tiratelo fuori dalla ciotola e impastate su un ripiano fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo. Avvolgere in una pellicola e lasciar riposare circa mezz'ora.

Prendere l'impasto e realizzare i canestrelli come vi mostra Lauretta nel video. Infornare a 180° finché i biscotti non saranno dorati.