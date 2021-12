Questa sera a “Rai Scoglio 24” l’inviato Pinuccio ribatte al direttore artistico del Festival Amadeus sul caso Angelica Littamè, finalista di Sanremo Giovani. Come scoperto dal Tg satirico (vai al video), Littamè aveva già presentato la stessa canzone nel talent televisivo The Coach (7 Gold), che quindi non può essere considerata inedita.



«Per quanto mi riguarda Littamè non è squalificata», ha detto però ieri Amadeus durante la conferenza stampa della finale di Sanremo Giovani. Dello stesso parere il dirigente Rai Claudio Fasulo: «L'esibizione di Littamè è accaduta davanti a un pubblico di addetti ai lavori. Non è configurabile come esibizione pubblica».



L’inviato di Striscia stasera ribatte con il regolamento di Sanremo Giovani alla mano, dimostrando perché la cantante, invece, dovrebbe essere proprio squalificata.



Nel regolamento si legge: "Non è da considerare nuova una canzone che abbia già avuto un impiego totale o parziale in una qualsiasi attività commerciale anche senza generazioni di introiti". Oltre al fatto che la canzone di Littamè è stata eseguita davanti a 70 persone, non tutte addette ai lavori, nel contratto di 7 Gold firmato dai partecipanti a The Coach c’è scritto esplicitamente che “l’artista riconosce alla produzione del talent il pieno diritto di abbinare a propria discrezione la propria immagine, la propria voce e l’interpretazione con prodotti, programmi e messaggi pubblicitari (sponsorizzazione in ogni sua forma)”. Insomma, attività commerciale a tutti gli effetti.



In compenso in Rai erano stati molto più severi nel 2019 con il cantante Yamatt: squalificato da Sanremo Giovani per aver precedentemente sostenuto un provino ad Amici, sempre solo davanti a (pochi) addetti ai lavori. Due pesi e due misure.