Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Alisia Benassi e Mirco Polli dell’Osteria Santa Maria (Abbiategrasso - Milano) che illustrano la ricetta del “Falso foie gras con pan brioche e cipolle caramellate”, in cui viene utilizzato il vitello al posto di oca o anatra.



Coppia sul lavoro e nella vita, Mirco Polli e Alisia Benassi si conoscono giovanissimi all’Antica Trattoria del Gallo di Gaggiano, dove lavorano in sala per cinque anni, dopo i quali Mirco passa in cucina. Insieme decidono di rilevare uno storico locale del centro di Abbiategrasso. Nasce così l’Osteria Santa Maria, incentrata su una cucina che unisce creatività e tradizione a partire da materie prime di qualità.



La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da stasera sul sito di Striscia la notizia