A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Vittorio Brumotti torna a occuparsi dei luoghi che dovrebbero essere di tutti, ma che di fatto sono diventati zone di spaccio nelle nostre città. Questa sera è a Padova, dove il traffico di droga sembra non risentire delle restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus.



Nonostante le continue lamentele dei residenti e le segnalazioni alle forze dell’ordine, di fronte alla stazione della città veneta gli spacciatori, in barba a tutte le limitazioni, continuano a vendere droga.



L’inviato di Striscia li mette in fuga, ma, dopo aver individuato un nuovo gruppo di pusher, viene aggredito da un fitto lancio di bottiglie di vetro. Prima che la situazione precipiti, fortunatamente, intervengono i Carabinieri che riescono a bloccare gli aggressori.



Brumotti più volte si è recato nella città veneta per documentare la situazione di degrado in cui versano alcuni quartieri e come i cittadini siano costretti a convivere con i pusher. Anche in altre occasioni gli spacciatori non erano stati troppo gentili con il nostro inviato.



L'ultima visita di Striscia la notizia risale allo scorso novembre. Ecco cosa era successo.