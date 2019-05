Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Francesco Monte riceverà un Tapiro d’oro unicorno per essere stato tradito e lasciato in diretta da Cecilia Rodriguez, sorella di Belén e concorrente del Grande Fratello Vip. Valerio Staffelli, incontrato l’ex tronista a Milano, ha scherzato con lui sulle corna fino a quando Monte non ha minacciato il tapiroforo di tirargli una testata. Infine, l’inviato di Striscia gli ha chiesto: «Cosa succederà a Ignazio Moser e a Cecilia Rodriguez quando usciranno?». E Monte ha risposto: «Non succederà niente, bisogna mantenere un determinato aplomb. C’è poco da perdonare in base a quello che ho visto. Mi toglierò un bel groppo dallo stomaco quando la incontrerò. Comunque quello che dirò a Cecilia…».