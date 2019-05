Questa sera a Striscia Pinuccio torna sui concerti sold out taroccati

Questa sera, martedì 28 maggio 2019, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Pinuccio torna ad occuparsi dei concerti dal vivo che diventano sold out solo grazie a biglietti venduti a pochi centesimi o addirittura in omaggio.



L’inviato di Striscia è in possesso del C1 (documento che mostra gli incassi dei live, ndr) del concerto di Luciano Ligabue: «Su un concerto in Calabria in cui le presenze erano circa 11 mila, più di 1200 invece erano in omaggio». Infatti, nel documento si legge che il totale dei ticket emessi è 11.726, venduti a prezzo pieno 10.474 e gli omaggi 1252.



Oltre a questo, Pinuccio svela diverse comunicazioni che Friends & Partners inviava ad alcuni promoter locali, in cui chiedeva di riempire i concerti con omaggi o biglietti a 0,50 euro per gli spettacoli di Emma, Nek – Max Pezzali - Francesco Renga e Biagio Antonacci. Per quest’ultimo, F&P scriveva: «La situazione del parterre di XXXXX è drammatica… Serviranno degli omaggi a riempimento…».



Pinuccio chiude il servizio con un consiglio a Salzano: «Visto che organizza il Music Awards e non sanno che premi consegnare, dato che i cantanti non vendono tanti dischi, un premio può essere assegnato a chi ha dato più omaggi».