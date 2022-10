Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), nuovo episodio della saga Totti-Blasy versione deepfake, diventata virale dopo che la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha taggato la sua imitratrice Francesca Manzini e il tg satirico nelle sue storie Instagram. Questa sera la "nostra" Ilary Blasi rilascerà dichiarazioni “esclusive” sulla paparazzata di Francesco Totti e Noemi Bocchi in occasione del compleanno del pupone.



Tra le foto commentate dalla conduttrice, quelle di Totti e Noemi durante una cena a lume di candela: «Francesco si sta allenando a cenare al buio perché con il divorzio non gli lascio manco i soldi per pagare la luce».



Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.