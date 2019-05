Dopo il messaggio vocale di Daniele De Rossi, circolato nelle ultime ore, in cui parla di un presunto contratto a gettone con la Roma, questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli gli consegna il Tapiro d’oro per il mancato rinnovo del contratto, l’addio alla società giallorossa e per fare luce sui veri motivi dell’abbandono.



L’inviato di Striscia intercetta De Rossi a Roma e domanda: «Ma come è possibile lasciare un talento del calcio così? È un ragazzo che può dare ancora tanto al calcio. Il calciatore risponde: «E vediamo, tra poco dovrei sapere dove continuerò e vedremo se potrò dare molto o poco…» C’è rimasto male?» chiede Staffelli. «Un pochino sì», rivela il numero 16 giallorosso.

E ancora l’inviato di Striscia, riferendosi a James Pallotta, il presidente della Roma: «Ma come è possibile un trattamento del genere, how is it possible? Un capitano non si può lasciare così». De Rossi quindi dichiara: «Invece sì, è il nostro lavoro. Ci sono persone che giocano a pallone e quelle che prendono decisioni. E chi ha preso la decisione, ha deciso questo».



Staffelli infine chiede se avesse voluto rimanere come dirigente, e De Rossi spiega: «Come dirigente probabilmente, se avessi voluto, mi avrebbero fatto rimanere». L’inviato interviene: Però lei vuole giocare ancora a calcio…». «Vorrei provarci…» chiosa il centrocampista.