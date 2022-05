Questa sera a Striscia la notizia, (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Federico Delmonte del ristorante Acciuga a Roma.

Lo chef illustra la ricetta delle “Linguine spezzate al sugo di brodetto alla fanese”, una zuppa realizzata con il pescato del giorno.



Federico Delmonte, classe 1981 e originario di Fano, eredita la passione per la cucina dalle nonne. Dopo gli studi alberghieri e un periodo di gavetta trascorso a Londra, torna nel paese d’origine dove apre il ristorante Vicolo del Curato prima di trasferirsi a Roma con la moglie. Qui lavora al ristorante Settembrini al fianco di Stefano Chinappi e nel 2018 apre Acciuga nel quartiere Prati, uno spazio tutto suo in cui omaggia le origini marchigiane e le interpreta in maniera personale, con un forte focus sul mare e i suoi prodotti.



La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da questa sera sul sito di Striscia la notizia.