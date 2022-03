Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Gianni Tarabini del ristorante gourmet La Preséf (Mantello - Sondrio) che illustra la ricetta dei Chisciöi, piatto tipico valtellinese.



Gianni Tarabini, valtellinese classe 1967, cresce tra le mura dell’albergo di famiglia dove si appassiona alla cucina. Dopo esperienze a fianco di chef come Erminio Curti e Massimo Bottura e un periodo di lavoro nel ristorante di famiglia, dal 2007 guida la cucina del ristorante Quattro Stagioni dell’Agriturismo La Fiorida, a Mantello. Oggi nel ristorante gourmet La Preséf, all’interno de La Fiorida, propone una cucina basata su ingredienti locali e provenienti dall’agriturismo stesso, premiata dal 2013 con la stella Michelin.



La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da stasera sul sito di Striscia la notizia.