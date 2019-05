Marco Minniti: «ho studiato i vostri servizi e i comitati delle aree metropolitane dovranno verificare i punti di fragilità. Milano ha già iniziato»

A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) il Ministro dell’interno Marco Minniti riceverà il Tapiro d’oro per le falle nel sistema di sicurezza antiterrorismo a Milano e Roma. Nei giorni scorsi, Valerio Staffelli aveva provato a consegnargli un Tapiro d’oro gigante dopo aver documentato come fosse facile circolare con furgoni e grosse auto nelle affollate aree pedonali del centro delle due metropoli, ma il Ministro non si era fatto trovare. Finalmente, a distanza di alcune settimane dai filmati mandati in onda da Striscia, Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro a Minniti che ha dichiarato: «Ho studiato i vostri servizi. Questa mattina c’è stato il comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Abbiamo deciso di rafforzare tutte le misure di controllo per le vacanze natalizie. Il problema che abbiamo è garantire la sicurezza senza impedire la fruibilità del luogo dove la gente vuole andare. Entro il 22 si riuniranno i comitati per le aree metropolitane che dovranno fare una verifica e valutare i punti di fragilità. Faccio un esempio: a Milano si sono già riuniti e hanno deciso di tenere solo 5 varchi aperti e tutti presidiati».