Rai Scoglio 24 indaga sul mistero delle sedi estere della Tv di Stato

Questa sera a “Rai Scoglio 24” (la rubrica di Striscia la notizia dedicata agli sprechi Rai) Pinuccio indaga sul misterioso studio, commissionato nel 2015 dalla Rai a una nota società di consulenza, che analizza le spese delle sedi estere della tv di Stato.



Ricerca che neanche la Commissione Vigilanza è riuscita a ottenere in visione, come conferma il segretario Massimiliano Capitanio. «Ho chiesto informalmente alla società che lo ha compilato di poter vedere questo documento dove dovrebbero essere accertate delle criticità nella gestione delle sedi estere. Ma niente, dopo alcune settimane non è ancora arrivato».



“Rai Scoglio 24” continuerà a indagare sul caso.