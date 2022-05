Questa sera a “Rai Scoglio 24” va in onda la testimonianza di un dipendente della tv di Stato andato da poco in pensione che a Pinuccio svela alcune stranezze che accadono nel centro di produzione Rai di Saxa Rubra. «Diversi dipendenti, pur non avendo mansioni per utilizzare l’auto aziendale, la usano per scopi personali», rivela la gola profonda dopo aver mostrato all’inviato di Striscia la notizia le immagini che documentano un dipendente che la utilizza anche nei weekend in cui non lavora. E aggiunge: «A Saxa Rubra la Rai in passato pagava un servizio di emergenza notturna – da mezzanotte alle otto – per coprire la cronaca. Nonostante questo servizio da anni è a chiamata, con appalti esterni, ci sono dipendenti che continuano a ricoprire quei turni, con delle maggiorazioni notturne senza motivo. La mia denuncia parte dal fatto che voglio proteggere i dipendenti onesti che vengono macchiati da chi usa la cosa pubblica come se fosse sua».



In attesa di risposte ufficiali dalla Rai, Pinuccio continuerà a denunciare gli sprechi della tv di Stato che gravano sulle tasche dei cittadini che pagano il canone.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia