Rajae Bezzaz si occupa della situazione drammatica dei migranti accampati fuori dalla caserma di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) in attesa delle pratiche burocratiche per accedere al Cara.

I migranti sono costretti a dormire in un parco in attesa di collocazione. Al Centro accoglienza rifugiati sono allestite le roulotte per accogliere i migranti: ci sono 700 persone quando la capienza massima è di 200. A Gradisca, che ha 5000 residenti, si calcola che stazionino 1000 richiedenti asilo.

Il servizio nasce da una segnalazione dei Carabinieri di Gradisca d’Isonzo, che si sono rivolti a Striscia. Fabio Fontana del sindacato Carabinieri Unarma afferma: «Non abbiamo strutture per aiutare questa gente, riusciamo a fare qualcosa per 5-6 persone al giorno non di più. C’è un unico bagno, è impossibile anche solo offrire un bicchiere d’acqua».

