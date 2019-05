Rajae torna a Bari dall’imam indagato per condotte fraudolente

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Rajae Bezzaz torna sulle tracce dell’imam di Bari Sharif Lorenzini. Dopo i 9 servizi di Striscia la notizia, andati in onda da ottobre a dicembre 2017 (primo servizio del 23 ottobre 2017 e ultimo servizio del 19 dicembre 2017), Lorenzini ha ricevuto nei giorni scorsi un'ordinanza di interdizione per presunte condotte fraudolente nella sua attività imprenditoriale di certificazione “Halal”. A Bari, Rajae ha parlato anche con alcuni membri della comunità islamica e tutti hanno chiesto le dimissioni dell’imam che, raggiunto dall’inviata di Striscia, non ha voluto rilasciare dichiarazioni e si è chiuso in macchina.