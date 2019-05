Record di ascolti per il ritorno di Ficarra e Picone dietro al bancone di Striscia la notizia. Ieri, lunedì 5 febbraio, il Tg satirico di Antonio Ricci ha infatti segnato il record stagionale, risultando ancora una volta il programma più visto dell’intera giornata con 6.409.000 telespettatori e il 22.80% di share. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, Striscia ha ottenuto il 25.79% di share. Alle 21.27 lo storico varietà campione d’ascolti ha segnato un picco record di oltre 8 milioni di telespettatori (8.248.610 telespettatori), pari al 29.32% di share e al 32.50% di share sul target 15-64 anni. Record anche sul sito: il sondaggio per dare il nome al nuovo cane di Striscia ha visto in 4 ore oltre 120.000 votanti, polverizzando così il record dello scorso sondaggio durato tre giorni.



«Abbiamo fatto di tutto per rovinare la bellissima puntata di ieri sera, ma evidentemente non ci siamo riusciti» hanno scherzosamente commentato Ficarra e Picone il grande successo della loro prima conduzione di quest’anno.