Striscia la notizia è ancora una volta il programma più visto della giornata.



Boom di ascolti per la coppia Hunziker-Scotti dietro al bancone di Striscia la notizia. Ieri, lunedì 8 gennaio, il Tg satirico di Antonio Ricci ha infatti segnato il record stagionale, risultando ancora una volta il programma più visto dell’intera giornata con 6.381.000 telespettatori e il 23.00% di share. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, Striscia ha ottenuto il 26.39% di share. Alle 21.30 lo storico varietà campione d’ascolti ha segnato un picco di oltre 8 milioni di telespettatori (8.190.190 telespettatori), pari al 29.26% di share e al 32.74% di share sul target 15-64 anni.



«Ci si abitua a tutto ma non ai record! È sempre una grande emozione vedere l’affetto del pubblico rinnovarsi volta per volta», ha detto Michelle Hunziker. «L’arrivo di Gerry ha portato una ventata di simpatia ed io sono felice di poterlo stritolare e coccolare per un mese intero».



«Io e Michelle non siamo mica una coppia da ridere... di più!!!». Così Gerry Scotti dopo il brillante esordio del suo mese alla conduzione di Striscia la notizia. «Io e lei siamo una coppia affabile e affiatata, questo assieme alla qualità dei contenuti del programma viene premiato dal pubblico. Viva Striscia!».