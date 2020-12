Fare un regalo senza spendere un euro , nel 2020, è possibile, grazie al digitale. La tecnologia, infatti, può venirci incontro per sviluppare tutta una serie di idee simpatiche e originali per Natale da realizzare in modo completamente gratuito. Basta solo un po' di ingegno. Siete in cerca di ispirazione? Ecco i suggerimenti di Marco Camisani Calzolari. (Se avete poca dimestichezza con l'inglese, niente paura perché subito dopo il video vi forniremo i link consigliati dal nostro MCC già tradotti in Italiano.



Il calendario personalizzato da stampare a casa

La playlist personalizzata

L'albero genealogico

Un sito internet personalizzato

In questo sito è possibile scegliere tra diversi modelli di calendario, inserire le foto prescelte e mettere insieme il tutto pronto da stampare e rilegare. Cliccate qui per essere indirizzati alla pagina tradotta del sito Con siti come Spotify Deezer è possibile creare la propria compilation digitale e inviarla via mail o social a chi si desidera. Entrambi i siti hanno già la loro versione in italiano.Regalare il proprio albero genealogico è sicuramente un'idea originale per ripercorrere la propria storia familiare o consentire ai propri amici di scoprire la loro.Con siti come Familyecho e Creately potrete comporre a vostro piacimento il grafico con tanto di foto e nomi.Esistono metodi assolutamente gratuiti anche per creare un sito internet da zero. I più conosciuti sono Wix Wordpress . Entrambi hanno la versione in italiano.