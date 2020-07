Sono tornate a casa, in Italia, le due sorelline marocchine trattenute in Marocco da mesi contro la loro volontà dal padre e dal fratello.



Si tratta delle due giovani di 10 e 13 anni, che erano state portate dai familiari nel loro Paese d'origine con la scusa di trascorrere lì le feste natalizie. Ma una volta giunte a destinazione i due uomini hanno fatto sparire i documenti delle bambine e della madre e sequestrato tutti i soldi.



Tutto questo per sottrarre le giovani alla cultura occidentale e impedire loro di crescere in Italia e - magari - di innamorarsi di un italiano, come accaduto già alla sorella maggiore Nouhaila, di vent'anni.



È lei a lanciare l'allarme rivolgendosi anche a noi di Striscia la notizia per accendere i riflettori sulla vicenda.



Ecco cosa aveva raccontato alla nostra inviata Rajae lo scorso 20 gennaio.